Camion in fiamme: densa nube nera fra le case

Un camion è andato in fiamme questa mattina, 11 novembre, a Bettolino di Pogliano, causando una densa nube nera.

Camion in fiamme, nube fra le case

Una densa nube di fumo nero ha coperto questa mattina, 11 novembre, il cielo della frazione poglianese di Bettolino. La causa, l'incendio improvviso di un camion che stava transitando in via Moroni. Scattato l'allarme sul posto, in pochi minuti è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Rho che ha spento le fiamme.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.