Camion della spazzatura distrutto dalle fiamme FOTO

Camion della spazzatura distrutto dalle fiamme

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, poco prima di mezzogiorno, un camion della spazzatura ha preso fuoco in via Lombardia a Parabiago. Sul posto, per spegnere le fiamme, un’autopompa e un’autobotte dei Vigili del fuoco di Rho. Al momento non si sanno ancora le cause dell’incendio.

