Legnano

Code in viale Toselli

Camion contro auto, traffico bloccato in viale Toselli a causa di un'incidente avvenuto questa mattina, 5 novembre, attorno alle 10,15.

Camion contro auto, traffico rallentato

Non ci dovrebbero essere feriti ma lo scontro tra i due mezzi ha causato rallentamenti dall'uscita dell'autostrada (via del Carmelo) in poi, a causa dei mezzi impiegati nell'operazione di rilievo e rimozione dei mezzi.