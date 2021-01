Camino in fiamme, arrivano i Vigili del Fuoco

Camino in fiamme a Casorezzo, tutto risolto grazie ai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Camino in fiamme

Inizio di serata movimentato quello che si è vissuto ieri sera, venerdì 29 gennaio 2021, a Casorezzo. Erano circa le 19.30 quando una canna fumaria ha preso fuoco. Il camino era quello che si trovava sul tetto di un’abitazione di via Della Filanda. I residenti, vedendo fiamme e fumo, hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, insieme a loro anche un’ambulanza del 118.

L’intervento

I pompieri si sono messi subito al lavoro: con l’autoscala hanno raggiunto il tetto, riuscendo a domare l’incendio in pochi istanti. Poi è stata la volta della messa in sicurezza dell’area danneggiata. Nessuno si è fatto male durante l’incendio, i soccorritori non hanno quindi dovuto prestare aiuto a nessun ferito.

LE FOTO: