Camino in fiamme alle Pure Denim: arrivano i pompieri

Camino in fiamme alla Pure Denim di Inveruno: intervengono i Vigili del Fuoco volontari della Caserma di via Lazzaretto.

Camino in fiamme: ecco cos’è successo

Nel pomeriggio di ieri, martedì 10 marzo, in via Kennedy a Inveruno si è sviluppato un incendio nella ex Italdenim, oggi Pure Denim, storica azienda che produce tessuto per jeans. Le fiamme interessavano un camino con filtri di aspirazione per la tessitura.

Arrivano i pompieri volontari

Sono subito intervenuti sul posto i pompieri volontari di Inveruno che hanno circoscritto la zona interessata mettendola in sicurezza. Hanno poi areato il locale e fatto verifiche sul tetto per scongiurare eventuali altri problemi. In via precauzionale è stata chiamata una ambulanza della Croce Azzurra di Buscate ma nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sono in corso le verifiche per capire le cause del principio di incendio.

