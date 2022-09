Camera da letto in fiamme: arrivano i Vigili del Fuoco

Risveglio traumatico per una signora di Magenta questa mattina, 13 settembre: è andata a fuoco la sua camera da letto e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

Camera da letto in fiamme

Erano le 7.45 quando in via Zara a Magenta ha preso fuoco una camera da letto in un appartamento. Sul posto sono arrivati due mezzi dei Vigili del Fuoco di Inveruno e 1 mezzo di Magenta. Bruciata una camera da letto al secondo piano di un edificio. Salvo il resto dell'appartamento: una signora è rimasta leggermente intossicata ed è stata affidata ai sanitari che l'hanno portata in ospedale per controlli.

Sul posto anche la Polizia Locale che ha chiuso la strada al traffico: evacuata tutta la palazzina di 5 piani per la forte presenza di fumo nella tromba delle scale.