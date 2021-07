Calcinacci dalla palazzina ex Bernocchi, transennata la facciata dell'edificio

Calcinacci dalla facciata della palazzina uffici ex Bernocchi a Legnano.

Calcinacci dalla palazzina ex Bernocchi, sul posto pompieri ed Euro.Pa

La caduta è avvenuta ieri, venerdì 9 luglio 2021. Gli operai di Euro.Pa, allertati dai Vigili del fuoco, sono intervenuti verso le 18 e hanno provveduto a transennare il fronte dell’edificio per una ventina di metri. Questo ha comportato l’istituzione momentanea del senso unico alternato su corso Garibaldi. La Polizia Locale ha collocato la segnaletica per vietare il posteggio sul lato della strada opposto alla palazzina in modo da garantire lo spazio per due corsie di marcia quando tutte le auto parcheggiate saranno rimosse.

"L'intervento da parte della proprietà diventa ancora più urgente"

"La situazione era già all'attenzione dall’Amministrazione comunale e la proprietà si stava preparando a intervenire - fa sapere il Comune con una nota stampa - Intervento che, adesso, dovrà essere eseguito a brevissimo".