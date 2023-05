Calci e pugni in centro. E spunta un coltello

Calci e pugni nel centro di Legnano.

Calci e pugni, un ferito

Tutto è successo in pochi istanti. La lite che degenera, le botte. E poi quel coltello. E' quanto accaduto la sera di ieri, giovedì 11 maggio 2023, nel pieno centro di Legnano. Erano circa le 21.50 quando in via Verdi, a due passi dal centralissimo Corso Italia, è scoppiata una lite tra due persone. I motivi non si conoscono con certezza, sta di fatto che i due hanno iniziato a discutere. Dalle parole sono passati alle mani. Un 26enne è rimasto a terra, ferito con calci e pugni. Il suo aggressore aveva con sè un coltellino multiuso.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Legnano, in codice rosso, l'automedica dell'ospedale e i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 26enne, che non era stato colpito dal coltello, ha riportato alcune contusioni ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano con alcune contusioni. Il contendente, trovato con il coltellino, è stato denunciato dai Carabinieri.