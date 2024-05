Cagnolino aggredito da un pitbull scappato dall'area cani

Cagnolino, a spasso con la sua padrona, aggredito da un pitbull all’esterno dell’area cani di via Giusti nel quartiere Stellanda di Rho

"Il proprietario dell'animale non aveva chiuso bene il cancello"

Erano da poco passate le 10.30 di domenica scorsa quando un pitbull scappato dall'area cani ha aggredito un cane e la sua proprietaria che stavano attraversavano le strisce pedonali in prossimità dell'ingresso dell'area riservata agli amici a quattro zampe. «Il proprietario del pitbull non aveva chiuso bene il cancello e questo ha consentito al cane di uscire», racconta chi era presente ai fatti avvenuti in via Giusti.

Il cane aggredito ha riportato profonde ferite all'orecchio, la sua padrona, la frattura di un dito della mano

Il cane aggredito ha riportato profonde ferite all'orecchio e la sua padrona, nel tentativo di separare e proteggere il suo animale, ha riportato la frattura di un dito della mano. Un episodio che non è il primo che si verifica nell’area cani situata a pochi metri dall’ufficio postale di via Giusti.

«Siamo molto preoccupati - affermano i residenti del quartiere Stellanda - poiché sempre più di frequente cani di grosse dimensioni girano liberi nei prati circostanti senza guinzaglio mentre i proprietari se ne stanno tranquillamente al cellulare».

I residenti della zona lamentano pericolosità e degrado nell'area cani

Lamentano anche l'impossibilità di accedere all'area cani perché spesso occupata da persone con cani provenienti dai comuni limitrofi.