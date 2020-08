Cadute e malori per il 112 SIRENE DI NOTTE

Nottata “tranquilla” per gli operatori del 112 del nostro territorio, intervenuti solo in tre casi per cadute e malori

Lunedì notte

L’unica chiamata dal territorio è giunta alle 23.29 da Motta Visconti dove in via Monte Grappa una donna di 37 anni è caduta rovinosamente al suolo tanto da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza. Medicata inizialmente sul posto, la donna è stata poi portata all’ospedale di Rozzano

Martedì

Due malori, fortunatamente non di grave entità e quando ormai il sole era alzato da un po’. Alle 7.58 a Cislago si è sentito male un uomo di 40 anni: lieve malore ma comunque sufficiente per disporre il trasferimento in ospedale. Alle 8.07, invece, in piazza Mussi ad Abbiategrasso ha accusato un malore una donna di 65 anni: la donna è stata soccorso da un’ambulanza che ne sta disponendo il trasporto in ospedale.

