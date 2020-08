Caduta rovinosa, paura per un anziano

Caduta rovinosa a Motta Visconti, dove sono arrivate un’ambulanza e un’automedica per prestare soccorso a un uomo di 89 anni

La caduta rovinosa

L’incidente è avvenuto alle 13.30, ma la missione è ancora in corso. In via Ticino un anziano di 89 anni è caduto rovinosamente a terra, riportando diverse ferite. L’allarme è scattato subito e sul posto, in codice giallo, sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. I soccorritori sono all’opera per stabilizzarne le condizioni prima del trasporto in ospedale

