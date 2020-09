Caduta Libera, don Andrea Rabassini vince altri 10mila euro

Don Andrea Rabassini, che oggi è a Rho, ancora campione… con portafogli a Caduta Libera.

Don Andrea vince ancora a Caduta Libera

Oramai da due settimane (dall’11 settembre, per la precisione) è campione in carica del quiz condotto da Gerry Scotti e ieri sera, giovedì 24 settembre, ha vinto altri 10mila euro, che si sommano ai precedenti 25mila. Il tutto per uno scopo benefico.

Don Andrea, che oggi è a Rho e che fino a poche settimane fa era a Gorgonzola, con la sua presenza in televisione vuole sostenere e far conoscere l’Associazione Aiuti Terzo Mondo Onlus, fondata da due italiani, Oscar e Laura, in Bolivia, nel 2002. “Questa famiglia gestisce un centro di accoglienza per mamme e bambini. All’inizio erano donne migranti, adesso accogliamo mamme molto spesso adolescenti che vengono tolte dalle famiglie per questioni di violenze familiari. Se dovessi vincere qualcosa, porterei tutto a loro”, ha confidato il don.

