Caduta in strada, paura per una donna di 90 anni

Sul posto un'ambulanza del 118 i cui operatori hanno prestato le prime cure alla donna

La donna si è accasciata improvvisamente in mezzo alla strada

Paura questa mattina in via Panzeri nella zona dell'ex via Novara, a Settimo Milanese per una donna di 90 anni che improvvisamente si accasciata in mezzo alla strada. Erano da poco passate le 8.30 e a dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

Trasportata d'urgenza in ospedale

Sul posto in pochi minuti un'ambulanza del 118 che dopo le prime cure sul posto ha trasportato la donna, in codice rosso, quello più grave all'ospedale San Carlo di Milano