Caduta in via Monzoro, trasportato in ospedale

Caduta questa mattina a Cornaredo uomo trasportato in ospedale in codice giallo.

Caduta

Il fatto è avvenuto questa mattina alle nove, segnalato in via Monzoro 6 a Cornaredo. I soccorsi sono arrivati in codice rosso, per quella che viene segnalata come una caduta. Sul posto automedica e ambulanza, allertati anche carabinieri e vigili del fuoco.

Trasportato in ospedale

Fortunatamente, l'allarme si è ridimensionato all'arrivo dei soccorritori. Il codice di intervento da rosso è passato a giallo: l'automedica ha fatto rientro alle 10 e 45 in ospedale a Legnano.