Caduta in bici, uomo in ospedale.

Soccorso un 40enne

E’ accaduto questa mattina, poco prima delle 11, ad Arconate, in via Gallarate. I soccorritori della Croce Bianca di Legnano sono intervenuti per prestare soccorso a un uomo di 40 anni a seguito della caduta in bicicletta.

Caduta in bici

Serie le ferite riportate dal ciclista, soccorso in codice giallo. Dopo le medicazioni sul posto, l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza per le cure e tutti gli accertamenti del caso.