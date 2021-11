Caduta in bici per un bimbo, portato in ospedale

Incidente

Ambulanza oggi a Magenta per soccorrere un minorenne caduto in bicicletta

Caduta in bicicletta, bambino in ospedale in codice giallo.

Caduta in bici

E' stato necessario l'intervento di un'ambulanza e il successivo trasporto in ospedale per soccorrere un bambino di 12 anni feritosi a Magenta oggi pomeriggio a causa di una caduta in bicicletta.

Ponte Vecchio

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, in via Isonzo 2 a Magenta, nei pressi del Ponte Vecchio sul Naviglio. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta.

Dopo essere stato medicato sul posto, il dodicenne è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice giallo all'ospedale cittadino per tutte le verifiche del caso.