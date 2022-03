Incidente

Caduta da cavallo, finisce in ospedale. E' stato necessario l'intervento dell'ambulanza questa mattina a Cusago, in via Fratelli Cervi, a causa di una caduta da cavallo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9, in un centro ippico. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Ad infortunarsi una signora di 59 anni. La donna è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all'ospedale San Carlo dall'ambulanza. Poco prima delle 10 l'ingresso al Pronto soccorso dell'ospedale milanese, in codice giallo per tutte le verifiche del caso dopo l'incidente.