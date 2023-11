Incidente a cavallo per una donna di 55 anni oggi, 3 novembre, a Morimondo poco prima delle 16. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice rosso.

Caduta da cavallo: 55enne soccorsa in codice rosso

Una donna di 55 anni si è fatta male questo pomeriggio mentre era a cavallo nei pressi di Cascina Cerino di sotto a Morimondo. Sul posto è arrivata poco dopo un'ambulanza in codice rosso. Dopo aver stabilizzato la donna è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Il luogo nei pressi del quale è avvenuto l'incidente