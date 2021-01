Cadono mattoni in strada dal portale di una corte: strada chiusa

Calcinacci e mattoni: sono quelli caduti dal portale di ingresso di una corte dove vivono sedici famiglie che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

La caduta di mattoni dal portale

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Inveruno è scattato nel tardo pomeriggio di martedì a Cuggiono dove, in via Villoresi 10, dal portale di ingresso alla corte dove vivono 16 famiglie erano caduti dei mattoni, con conseguente situazione di pericolo sia per i residenti che per coloro che transitano sulla strada. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, tecnici comunali e il sindaco Giovanni Cucchetti.

“Vista la situazione di pericolo è stata interdetta l’area sia dalla parte del cortile che della strada – ha detto Cucchetti – Via Villoresi è stata chiusa al transito nel tratto da via Leopardi al cortile e nel tratto da via Matteotti fino al civico 10. Come Comune abbiamo trovato una impresa edile che abbatterà il portale ormai diventato troppo pericoloso. Una volta terminati i lavori la via sarà riaperta al transito veicolare”.

La pericolosità di questo portale era già stata segnalata nella scorsa primavera e c’era una ordinanza della Commissaria prefettizia in cui si ordinava la manutenzione della tettoia per evitare eventuali crolli e ingombri della pubblica via. Nulla è stato fatto e la situazione è ovviamente peggiorata fino ai nuovi crolli di ieri. La relazione dei Vigili del Fuoco non ha lasciato spazio ad eventuali interventi e si è così deciso di abbattere le parti pericolanti del portale di ingresso della storica corte di via Villoresi.

