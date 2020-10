Cadono calcinacci dal ponte di via San Michele del Carso a Legnano

Cadono calcinacci dal ponte di via San Michele del Carso.

Cadono calcinacci, sul posto i Vigili del fuoco

E’ successo oggi, giovedì 8 ottobre 2020, a Legnano. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che stavano transitando nel sottopasso. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco, che hanno effettuato le verifiche del caso sulla struttura. Stando agli accertamenti, a provocare il distacco di alcuni frammenti di intonaco sarebbe stato il passaggio di un camion che avrebbe urtato il ponte.

Viabilità rallentata fino alle 14.30

Per permettere ai pompieri di mettere in sicurezza l’area, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale. L’intervento ha ovviamente avuto ripercussioni sul traffico, che attorno a mezzogiorno, ora in cui è scattato l’allarme, è piuttosto sostenuto. La circolazione è tornata alla normalità solo alle 14.30.

