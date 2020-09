Cadono calcinacci da un cordolo: pompieri sul posto

Cadono calcinacci da un cordolo decorativo: pompieri sul posto

In via Pontida 6 a Legnano, questa mattina lunedì 7 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere dei calcinacci caduti da un cordolo decorativo pericolante all’altezza di circa 4 metri. Sul posto anche la Polizia locale che provvederà a transennare ed avvisare il geometra comunale

