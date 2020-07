Cadono alberi nel Legnanese durante la notte con raffiche di vento FOTO

Cadono alberi a Legnano, Parabiago, Canegrate e San Giorgio su Legnano a causa del forte vento durante le notte. In azione i Vigili del Fuoco di Legnano.

Cadono alberi a causa del fortissimo vento

Il vento ha soffiato fortissimo durante tutta la notte anche nel Legnanese. Diversi gli alberi crollati a terra e che hanno visto intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano per la rimozione degli stessi e la messa in sicurezza delle zona.

Gli alberi si sono schiantati al suolo in via D’Azeglio a Legnano, a Parabiago nelle vie Legnano e Minghetti, poi come detto interventi anche a Canegrate e San Giorgio su Legnano. Per fortuna nessun ferito mentre le piante cadevano a terra.

