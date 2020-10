Cade una frana, in azione anche i volontari della Prociv FOTO

Cade una frana in provincia di Varese, al lavoro anche la Protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona.

Era il mese di agosto quando una frana, causata da maltempo, aveva interrotto l’unica strada di collegamento tra Curiglia, in provincia di Varese, e i paesi vicini. Isolando il paese da tutto il resto della zona. Nei giorni scorsi è stato possibile gettare un ponte Bailey (ossia un ponte logistico militare) lungo oltre 21 metri e diviso in due tronconi proprio per ripristinare la viabilità.

In azione si è vista anche la Protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona, allertata dal Settore sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia a supporto delle operazioni di messa in posa del ponte da parte dei Genieri Lombardia protezione civile di Samarate e dei volontari della Provincia di Varese. Per il gruppo non è stata la prima volta: già nel 1997 il team di cerresi-sanvittoresi-rescaldinesi aveva preso parte alla costruzione (nel Lecchese) di un ponte Bailey lungo oltre 50 metri quando ancora non si poteva contare su attrezzature e mezzi evoluti. L’operazione di questi giorni ha visto all’opera anche la loro autogru, con una portata di 18 tonnellate: unico mezzo del genere in dotazione al volontariato lombardo.

Tanta fatica e sudore: il completamento del ponte ha richiesto un lavoro sinergico e ininterrotto da parte di tutti i volontari presenti, ognuno con compiti e specializzazioni diverse. Non facile infatti agire, per i mezzi di grosse dimensioni, in un cantiere così stretto e i volontari si sono visti al lavoro dall’alba a tarda notte. Alla fine, missione compiuto: e per chi ha operato ecco la grande soddisfazione di aver potuto consegnare il ponte al collaudo e restituire quel tratto di strada alla sua comunità.

Per chi fosse interessato ad avvicinarsi al gruppo è attivo il sito web www.procivcerro.org

