Un mattone è caduto da un edificio fatiscente intorno alle 14 di oggi, 17 ottobre 2024, in via Matteotti a Rho. Paura fra i passanti.

Cade un mattone da un edificio in centro a Rho

Attimi di paura in centro a Rho, nell'area pedonale chiusa dalla Ztl: intorno alle 14 da un edificio fatiscente presente lungo la strada, è caduto prima un pezzo di legno e poi un mattone, proprio dove è presente il marciapiede. A causare la caduta, oltre all'incuria e alla fatiscenza dello stabile, potrebbe essere stata anche la pioggia battente che da questa mattina sta cadendo copiosa anche su Rho. Probabile un intervento per la messa in sicurezza dell'area pericolante.