Cade un filo delle luminarie: pompieri in azione a Busto Garolfo.

Alle 19.30 di ieri, giovedì 2 settembre 2021, in via Mazzini a Busto Garolfo, angolo via Toti è caduto un filo delle luminarie.

Un passante, vista la situazione, ha chiamato subito i Vigili del fuoco, che hanno tagliato il filo e messo in sicurezza la zona.