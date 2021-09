Cade un bancale e colpisce un uomo: ennesimo infortunio sul lavoro

Settimo Milanese

La vittima è stata soccorsa dall'ambulanza della Croce Rossa

Infortunio sul lavoro per un uomo di 51 anni. E' successo questo pomeriggio, 30 settembre, a Seguro, frazione di Settimo Milanese, poco prima delle 17,30.

Infortunio sul lavoro: cade un bancale e colpisce un uomo in testa

Un uomo di 51 anni, Z.N., è stato colpito alla testa, al braccio ed alla gamba, da un bancale caduto all'intero di un impianto lavorativo di via Thomas Edison a Seguro. Il bancale è precipitato da circa un metro e mezzo. L'uomo è cosciente e collaborativo ma è stato valutato comunque l'esigenza del trasporto in ospedale.

I soccorsi

Scattati con il codice massimo dell'urgenza, codice rosso, gli operatori dell'ambulanza della Croce Rossa di Settimo hanno soccorso e prestato le prime cure alla vittima. Dopo gli accertamenti del caso e comunque il colpo in una zona delicata, l'uomo è stato portato via in ambulanza ma con un codice di emergenza meno grave, codice giallo, all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. La missione risulta essere ancora in corso. Sul posto anche l'automedica e i carabinieri della Compagnia di Corsico.