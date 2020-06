Cade un albero durante la maxi pioggia FOTO

Cade un albero a San Vittore Olona: è successo in via Roma. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Cade un albero per la pioggia

Un albero caduto a San Vittore Olona. E’ quando successo poco fa, in via Roma, nel tratto di strada che costeggia i campetti da calcio verso la sede della Stie. Anche nel Legnanese si è abbattuto fortissimo il maltempo, con pioggia e vento che hanno provocato non pochi disagi. Intorno alle 18, ecco l’albero crollato a terra in via Roma.

Sul posto sono subito intervenuti la Polizia Locale, che si è occupata di chiudere la strada per le operazioni di messa in sicurezza, e i Vigili del Fuoco che si sono occupati di tagliare l’albero e rimuoverlo dalla carreggiata.

Le foto:



