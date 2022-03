Cade dal tetto del capannone per recuperare un drone

INVERUNO-DRAMMA SFIORATO

Dramma sfiorato in via Petrarca; l'uomo stava giocando col figlio, poi l'incidente

Il drone finisce sul tetto del capannone, l'uomo sale per recuperarlo ma cade: è ricoverato in ospedale.

Stava giocando col drone insieme al figlio, quando l'ordigno volante è finito sul tetto di un capannone edile vicino. L'uomo, 40 anni, ha così deciso di andare a recuperarlo. E' così salito in cima al capannone, poi una volta in cima ha perso l'equilibrio cadendo di sotto. Un volo di 5-6 metri, poi l'impatto a terra. E' quanto successo ieri pomeriggio a Inveruno. Erano circa le 17.30 quando è avvenuto l'incidente, in via Petrarca.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, insieme all'ambulanza del 118, la pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano e l'elisoccorso atterrato in un campo poco distante. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il 40enne è stato caricato sull'elicottero e trasportato, in codice giallo, all'ospedale Niguarda di Milano.

