Cade dalle scale e muore nella Rsa, parla la struttura

Cade dalle scale e muore nella Rsa, parla la direzione della casa di riposo L'Oasi di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Regna ancora l'incredulità nella comunità di Cerro Maggiore per quanto accaduto la mattina di ieri, martedì 12 ottobre 2021, all'interno della Rsa L'Oasi che si trova nella frazione di Cantalupo. Un'anziana di 90 anni, ricoverata nella struttura, è infatti caduta dalle scale e l'impatto a terra le è stato fatale. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che nulla hanno potuto; e i Carabinieri che conducono le indagini.

La struttura: "A disposizione delle autorità"

"La struttura è a disposizione delle Autorità per fare piena luce sulla vicenda - fanno sapere dalla direzione della Rsa - Il personale prontamente intervenuto sul luogo dell’accaduto, ha provveduto ad effettuare le manovre di rianimazione, ma la paziente, di anni 91, è purtroppo deceduta. La donna, originaria di Cantalupo, si trovava in carrozzina, con la quale era solita percorrere gli spazi all’interno della struttura, in maniera autonoma. Il personale e la dirigenza esprimono il loro pieno cordoglio per la vicenda e ribadiscono la loro disponibilità nel collaborare alle indagini. La struttura ha attivato un servizio di supporto psicologico per i pazienti e le loro famiglie. Al momento la struttura conta 104 ospiti, assistiti da personale medico, infermieristico e riabilitativo".