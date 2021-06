Cade nel parcheggio della concessionaria auto, arriva l'ambulanza

Cade nel parcheggio della concessionaria lungo il Sempione: è successo a San Vittore Olona.

Cade nel parcheggio, arriva l'ambulanza

Momenti di forte preoccupazione si sono vissuti la mattina di oggi, martedì 22 giugno 2021, lungo il Sempione. Nel cortile della concessionaria che si affaccia lungo la statale, a poca distanza dalla biblioteca comunale di Villa Adele, un uomo è caduto a terra, probabilmente dopo essere scivolato. Subito è stato allertato il 118.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Saronno: l'uomo, 81 anni, intanto non sembrava grave come si pensava inizialmente. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo.