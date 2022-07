Al momento non si conoscono ancora le generalità dell'uomo caduto nel canale Villoresi

Muore a 83 anni

Cade nel canale e muore a 83 anni. E' successo stamattina intorno alle 8 in via Milano a Casorezzo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, un uomo di 83 anni è caduto nelle acque di un canele secondario del Villoresi.

Ambulanze e elisoccorso sul posto

Lanciato l'allarme, dato da alcuni cittadini in transito nella zona l'uomo è stato soccorso dai volontari dall'ambulanza di Arluno e dal personale medico dell'elisoccorso inviato dall'ospedale di Niguarda. Purtroppo per lui, nonostante il tentativo di rianimarlo non c'è stato nulla da fare

Ancora sconosciute le generalità dell'uomo

Sul posto per soccorrere e ripescare l'uomo anche i vigili del fuoco di Inveruno. Al momento non si conoscono le generalità dell'uomo caduto nelle acque del Villoresi.