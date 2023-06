Cade nei boschi in bici: finisce in codice giallo in neurochirurgia

Una brutta caduta nei boschi tra Tregasio e Canonica, frazioni di Triuggio, poteva costare molto cara a un ciclista di Rho, F.F. di 56 anni trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso.

Cade nei boschi di Tregasio con la bici

L'allarme è scattato ieri, domenica 11 giugno 2023, poco prima delle 10.30. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il ciclista stesse percorrendo dei sentieri tra Canonica e Tregasio quando, per dinamiche da accertare, avrebbe perso il controllo della sua mountain bike finendo rovinosamente a terra.

Sul posto anche l'elisoccorso

Una volta dato l'allarme, sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Bianca di Besana e anche l'elisoccorso decollato da Milano in codice giallo. L'uomo con le imbragature è stato trasportato in ospedale a bordo dell'elicottero atterrato nei terreni adiacenti Villa Jacini. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Carate Brianza. E' stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia con una prognosi di 60 giorni.

I precedenti

Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Soprattutto nei fine settimana, con la bella stagione, sono numerosi gli appassionati che si dilettano a percorrere i sentieri e i boschi del Pegorino, una zona però considerata insidiosa per via della conformazione piuttosto scoscesa ripida che da una alletta gli amanti del settore, ma dall'altra rappresenta un vero pericolo per l'incolumità dei meno pratici.