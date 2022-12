Cade nel Naviglio, donna salvata da un passante

Cade nel Naviglio a Turbigo, salvata.

Donna cade nel Naviglio

E' caduta nel Naviglio ed è stata salvata. E' quanto successo oggi, martedì 20 dicembre 2022, a Turbigo. La donna, 59 anni e residente a Bernate Ticino, si trovava in via Alzaia del Naviglio quando, per motivi ancora da accertare con chiarezza, è finita nel corso d'acqua.

I soccorsi

Il primo a soccorrere la donna è stato un passante, è riuscito a metterla in salva; successivamente il via Alzaia è arrivato il marito. Sul posto sono poi arrivati i soccorritori della Croce rossa di Busto Arsizio, la Polizia locale e i Carabinieri e anche i Vigili del fuoco. La 59enne è stata trasportata in ambulanza, in codice rosso, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora i Carabinieri stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.