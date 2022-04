Cade nel Naviglio in bici, salvato da ciclisti e pescatore

TURBIGO

E' successo questo pomeriggio lungo l'alzaia; sul posto la Polizia locale e l'ambulanza

Cade nel Naviglio in bici a Turbigo, lo salvano due ciclisti di passaggio e un pescatore.

Cade nel Naviglio con la sua bici

Stava pedalando lungo il Naviglio quando ha perso l'equilibrio ed è finito in acqua. E' quanto successo poco fa, nel pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile 2022 a Turbigo. Un uomo di 60 anni che stava godendosi un po' di relax in sella alla sua bici lungo via Alzaia del Naviglio Grande, all'improvviso ha sbandato finendo nel Naviglio stesso. Ha iniziato così a chiedere aiuto.

I soccorsi e il salvataggio

L'uomo in acqua è stato subito notato da due ciclisti che stavano passando proprio in quel momento in quel tratto dell'alzaia così come da un pescatore che si trovava poco distante. Grazie al loro aiuto è riuscito così ad arrivare verso le sponde e a mettersi in salvo. Intanto sul posto era arrivata anche la Polizia locale e l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio: i soccorritori hanno prestato le prime cure all'uomo che è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale di Cuggiono.