Cade mentre sta lavorando nella sua abitazione, arriva anche l’elisoccorso

Cade mentre sta lavorando nella sua abitazione, momenti di paura in via Bainsizza a Turbigo. Sul posto ambulanza, Carabinieri, Polizia Locale e anche l’elisoccorso.

Cade mentre sta lavorando, arrivano i soccorsi

Grande paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio 2020, a Turbigo. Un uomo, 58 anni, è caduto accidentalmente mentre si trovava nella sua abitazione. Stava svolgendo alcuni lavori. Non si conosce ancora nei dettagli la dinamica dell’accaduto, sta di fatto che il turbighese ha fatto un volo non indifferente finendo a terra, nel suo giardino. Le sue condizioni sembravano gravissime. Per questo, in codice rosso, sono arrivati l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, i Carabinieri della Compagnia di Legnano, la Polizia Locale e anche l’elisoccorso decollato da Milano e atterrato in un campo vicino.

Il 58enne, fortunatamente, se l’è cavata con qualche contusione. Caricato sull’ambulanza, è stato portato in ospedale in codice giallo.

