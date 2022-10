Cade in una cisterna di cereali, soccorso in codice rosso

Cade in una cisterna di cereali e finisce all'ospedale in codice giallo.

Cade in una cisterna di cereali all'azienda agricola Cerealchiari

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 14 ottobre 2022, a Busto Garolfo. Poco dopo le 11 un uomo di 46 anni, dipendente dell'azienda agricola Cerealchiari srl di via Inveruno, è caduto all'interno di una cisterna di cereali dopo averne aperto la botola. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate. In supporto, è intervenuta anche l'automedica.

A estrarlo sono stati i Vigili del fuoco: l'uomo è finito all'ospedale

Sul posto anche tre squadre dei Vigili del fuoco, che hanno soccorso il dipendente portandolo fuori dalla cisterna. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno preoccupanti del previsto, ma il malcapitato, anche se cosciente, è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Allertati anche i Carabinieri e, trattandosi di un infortunio sul lavoro, l'Ats Città metropolitana di Milano.