Cade in una buca nel deposito dei treni: la vittima è in terapia subintensiva

Cade in una buca nel deposito dei treni

Allarme intorno alle 12.30 di sabato, nel deposito Trenord in via Don Gnocchi. In base alle prime informazioni raccolte, ma la dinamica è ancora al vaglio, parrebbe che un 46enne sia caduto in una buca mentre si trovava nel deposito.

Sul posto elisoccorso e ambulanze

Immediata la chiamata ai soccorsi: a Camnago, oltre a due ambulanze, è atterrato anche l'elisoccorso. Giallo il codice con cui è stato soccorso il 46enne, che è stato immobilizzato prima di essere trasferito in ospedale. Il 46enne è ricoverato in terapia subintensiva neurochirurgica in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita.