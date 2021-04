Questo pomeriggio, martedì 6 aprile, un 55enne è caduto in un canale in secca a a San Pietro all’Olmo, frazione di Cornaredo. Sul posto l’elisoccorso.

Cade in un canale in secca: è grave

Croce bianca di Sedriano ed elisoccorso sono intervenuti in codice rosso a San Pietro all’Olmo, frazione di Cornaredo.

Questo pomeriggio infatti, martedì 6 aprile, intono alle 15.15, due uomini stavano passeggiando lungo il canale in secca lungo via Manzoni quando, oer cause ancora in fase di accertamento, uno dei due, un 55enne, è caduto nel canale battendo la testa.

L’amico ha prontamente chiamato i soccorritori.

Sul luogo dell’accaduto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

Pompieri e personale del 118 hanno stabilizzato l’uomo e, dopo averlo recuperato dal canale, lo hanno caricato in elisoccorso e hanno predisposto il suo trasportato in codice rosso in ospedale in gravissime condizioni.

Le Forze dell’ordine stanno ora indagando per capire la dinamica dell’incidente ma da quanto riferito dall’amico sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio mentre si trovava sul ciglio del canale.