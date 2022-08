Cade in moto con la figlia di 9 anni paura in viale Dei Fontanili

Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Locale sembrerebbe che la donna abbia perso il controllo della moto e sia caduta

Paura all'ora di pranzo di oggi in viale Dei Fontanili a Rho. Erano da poco passate le 12.30 quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale cittadina, una donna che stava percorrendo in sella alla sua moto, viale Dei Fontanili, in direzione della rotonda di via Ghisolfa ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Sul luogo dell'incidente due ambulanze e l'automedica dell'ospedale Sacco

Sulla moto, insieme alla donna di 51 anni, c'era anche la figlia di 9. Sul posto per soccorrere le due persone, l'ambulanza con gli operatori di Rho Soccorso, quella della Croce Verde di Milano e l'automedica con medici e infermieri dell'ospedale Sacco di Milano

Trasportate all'ospedale San Carlo di Milano e affidate alle cure dei medici del pronto soccorso

Dopo le prime cure sul posto mamma e figlia sono state trasportate, in codice giallo, quello di media gravità, con diverse escoriazioni all'ospedale San Carlo di Milano dove si trovano in questo momento, affidate alle cure dei medici del pronto soccorso

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi

Una volta partite le ambulanze verso l'ospedale, gli agenti della Polizia Locale rhodense hanno iniziato i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna abbia fatto tutto da sola