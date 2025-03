Cade in monopattino 15enne ricoverato in gravi condizioni al Niguarda

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale milanese di Niguarda il 15enne che ieri, martedì, nel tardo pomeriggio, mancavano pochi minuti alle 18.45 è rimasto vittima di un incidente stradale in via Gorizia a Rho.

Il ragazzino sarebbe caduto da solo dal monopattino battendo la testa sull'asfalto

Secondo una prima ricostruzione che gli agenti della Polizia Locale di Rho stanno valutando, il giovane sarebbe caduto autonomamente dal mezzo battendo violentemente la testa sull'asfalto. Scattato l'allarme sul posto oltre a un'ambulanza di Rho Soccorso, vista la gravità della situazione anche il personale medico dell'elisoccorso decollato dall'ospedale di Niguarda

Il 15enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Niguarda

Quando medici e paramedici sono arrivati sul posto la situazione era delicata, il ragazzino è stato stabilizzato e caricato sull'ambulanza che l'ha trasportato nel vicino parchetto di via Mazzo dove ad attenderlo c'era l'elicottero che l'ha successivamente trasportato all'ospedale di Niguarda dove al momento è ricoverato in prognosi riservata.

Gli agenti del comando Savarino ricostruiranno l'esatta dinamica

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Gli agenti del comando Savarino dovranno chiarire ora l'esatta dinamica dell'incidente, anche se, come detto da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che il ragazzino abbia fatto tutto da solo e non siano state coinvolte altre persone o mezzi.

--