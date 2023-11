Cade in casa: paura per una 83enne

Cade in casa e non riesce a rialzarsi: paura per una 83enne di Cerro Maggiore.

Pochi minuti fa, sabato 25 novembre 2023, si sono vissuti momenti di alta tensione in un appartamento che si affaccia su piazza Concordia a Cerro Maggiore. Un'anziana di 83 anni è infatti caduta accidentalmente e non riusciva più rialzarsi. I vicini di casa hanno lanciato l'allarme e sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 112, i Carabinieri, la Polizia locale e i Vigili del fuoco, che hanno aiutato lo staff di soccorritori a sollevare la donna. Quest'ultima non ha per fortuna riscontrato gravi conseguenze a seguito della caduta.