Cade in casa e non si rialza, anziana salvata dai pompieri

Cade in casa e non si rialza, salvata dai pompieri: è successo ad Arconate.

Cade in casa ma non riesce a rialzarsi

Si trovava nella sua abitazione quando è scivolata a terra. Non riuscendo più a rialzarsi. E' quanto successo la mattina di oggi, lunedì 15 luglio 2024, ad Arconate. Il fatto è accaduto in una palazzina di via Gallarate. Sfortunata protagonista della vicenda una donna di 85 anni che, come detto, è finita a terra. Restando in una pozza di sangue.

Il salvataggio

Una vicina di casa, che non sentiva più l'anziana rispondere al campanello nè al telefono, è riuscita a dare l'allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, l'ambulanza del 118 e la Polizia locale. I pompieri hanno raggiunto il secondo piano, dove abita la donna, trovandola a terra ferita alla testa. Era cosciente. Affidata ai sanitari, è stata portata in ospedale con qualche contusione.