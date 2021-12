Cade in casa e non risponde ai parenti

san vittore olona

I famigliari sono stati costretti a chiamare i soccorsi

Nel tardo pomeriggio di ieri, 30 dicembre, un'anziana di 83 è caduta a terra nella sua abitazione non riuscendo più ad alzarsi, nemmeno per rispondere ai parenti. E' successo a San Vittore Olona, in via Monte Grappa.

Ore di terrore per i famigliari di un'anziana che, nel pomeriggio di ieri, attorno alle 19, sono stati costretti a chiamare i soccorsi perchè chiamavano a casa della donna ma nessuno rispondeva. Temendo il peggio sono stati chiamati i soccorsi che si sono precipitati sul posto.

I soccorsi

Gli uomini di Aps Legnano hanno dovuto forzare la porta dell'abitazione di via Monte Grappa per permettere ai soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio di entrare e verificare le condizioni dell'83enne. La donna non era in pericolo di vita ma accusava una probabile rottura del femore, è stata quindi portata all'ospedale di Legnano in codice verde.