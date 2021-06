Cade in bici, soccorso dall'ambulanza

Cade in bici a Parabiago, arriva l'ambulanza.

Cade in bici sul ponte del Villoresi

Era in sella alla sua due ruote a pedali quando è stato vittima di una rovinosa caduta. E' stato soccorso da un mezzo della Croce rossa l'anziano che poco prima delle 18.45 è stato protagonista di un incidente stradale in via Enrico Butti all'altezza del ponte sul Villoresi. L'uomo, 80 anni, stava pedalando quando, per cause in corso di accertamento, è finito a terra. Immediata la richiesta di soccorso: oltre al personale del 118, sono stati allertati anche i Carabinieri. A prestare le prime cure all'anziano è stato un equipaggio della Cri di Legnano, arrivata sul posto in codice giallo. Le condizioni del ferito non desterebbero preoccupazione, anche se la prudenza è d'obbligo considerata l'età avanzata.