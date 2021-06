Cade il cornicione: via del centro chiusa

Cade il cornicione: via del centro di Rho chiusa.

Via Matteotti a Rho, questa mattina, giovedì 10 giugno, è stata temporaneamente chiusa al traffico. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire sul tetto di uno stabile in pieno centro per verificarne la stabiltà. L'edificio al piano terreno ospita un mini market, mente al secondo piano è disabitato. E' stata infatti segnalata la caduta di calcinacci dal cornicione. Sul posto sono interventi i pompieri di Rho che hanno dovuto chiudere la trafficata via e con l'autoscala hanno effettuato tutte le verifiche necessarie.