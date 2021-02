Cade dalle scale e picchia la testa: spavento per il parroco

Cade dalle scale che conducono alla cripta e picchia la testa contro il muro: spavento per il parroco di Busto Garolfo don Ambrogio Colombo.

Cade dalle scale: brutta avventura per il parroco

Tanto lo spavento per don Ambrogio Colombo che intorno alle 12 di lunedì 22 febbraio 2021 è inciampato nei gradini che conducono alla cripta a pochi metri dalla chiesa parrocchiale, picchiando poi la testa contro il muro. La caduta gli ha provocato una profonda ferita alla testa, che lo ha costretto al ricovero a Busto Arsizio.

Il ricovero e le dimissioni

Don Ambrogio è stato tenuto in osservazione in ospedale per 24 ore, poi è stato dimesso ed è potuto tornare a Busto Garolfo. Già nella giornata di mercoledì 24 febbraio era pronto a dire Messa. Cittadini e amministratori gli porgono gli auguri di una pronta guarigione.