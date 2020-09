Cade dalla scala, paura in una ditta di via Piemonte

Cade dalla scala, momenti di paura all’interno di una ditta di via Piemonte a Senago.

I soccorritori sono in azione proprio in questi momenti. Ad essere ferito è un uomo, 30anni, caduto da una scala mentre si trovava all’interno di un impianto lavorativo di via Piemonte a Senago. L’incidente è accaduto oggi, sabato 12 settembre 2020, poco dopo le 13.30. Le sue condizioni sono parse gravi. Per questo sono arrivati sul posto, in codice rosso, i soccorritori dell’Sos Novate. Il 30enne ha riportato alcune contusioni ed è stato portato in ospedale in codice giallo. Ora si dovranno chiarire le cause dell’accaduto.

