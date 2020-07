Cade dalla scala in casa, anziano grave in ospedale. Arriva anche l’elisoccorso

Cade dalla scala in casa a Nerviano, anziano portato in ospedale: è grave. Sul posto l’ambulanza, automedica, Carabinieri ed elisoccorso.

Tutto è successo in pochi istanti. Aveva preso la scala per effettuare un lavoro domestico, poi però è caduto rovinosamente a terra. L’impatto al suolo è stato molto forte e ora è ricoverato in gravi condizioni. E’ quanto successo a un anziano questa mattina, sabato 11 luglio 2020, in via Trento a Nerviano, nella frazione di Sant’Ilario.

L’uomo, all’interno della sua abitazione, aveva preso una scala per un piccolo lavoretto. Non si sa se sia scivolato o altro, sta di fatto che è caduto. Le sue condizioni sono parse subito serie. E’ stato lanciato l’allarme e sul posto è arrivata l’ambulanza, l’automedica, una pattuglia dei Carabinieri di Nerviano (nella foto sotto) e anche l’elisoccorso, atterrato in un campo vicino.

L’anziano, dopo le prime cure, è stato trasportato in ospedale. Come detto, le sue condizioni sono gravi.



