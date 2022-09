Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, sabato 24 settembre, nella zona industriale di Pero.

Cade dalla scala e batte la testa, uomo portato al Niguarda in codice rosso

L'allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 12 in un impianto lavorativo di via Leonardo da Vinci quando, stando ad una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo sia caduto a terra da una scala battendo la testa.

Le condizioni del 62enne, che avrebbe riportato un trauma cranico, sono da subito sembrate molto delicate tanto che, come riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, sul posto sono intervenute un'ambulanza ed un'automedica entrambe in codice rosso.

In via Leonardo da Vinci sono arrivati anche gli uomini della Polizia Locale di Pero e i Carabinieri a cui spetterà ricostruire l'accaduto cercando di far luce sulla dinamica della caduta.

L'uomo è stato poi caricato sull'ambulanza e portato sempre in codice rosso all'Ospedale Niguarda di Milano dove è stato preso in carico dai medici del nosocomio milanese.