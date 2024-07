Cade dalla recinzione del cimitero: giovane finisce in ospedale

Attimi di paura quelli vissuti nella serata di ieri, lunedì 8 luglio, al cimitero di Castano Primo . Qui un giovane ligure è caduto dalla recinzione del camposanto ferendosi. Ancora ignote le cause della caduta. Su questo stanno indagando i Carabinieri.

L'allarme è scattato ieri sera al cimitero di Castano

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 21.30 direttamente dal cimitero del paese. Dove un giovane ligure è caduto dalla recinzione del camposanto riportando poi delle ferite. Il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario del 118, dai Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Dopo le prime medicazioni, il protagonista è stato trasportato all'ospedale di Legnano: in corso le indagini sulle cause della caduta

Dopo aver ricevuto le prime medicazioni sul posto, il protagonista di questa vicenda è stato trasportato in ospedale a Legnano. Non si conoscono le cause della caduta. Al momento gli inquirenti stanno indagando sulle reali intenzioni del giovane.

Il monito del Comune: "Se comportamenti sospetti, chiamate il 112"

Nel frattempo il Comune, tramite il proprio canale Whatsapp ha esortato i suoi concittadini a "chiamare tempestivamente il 112, qualora notaste persone o comportamenti sospetti".